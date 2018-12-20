Okulun ikinci katındaki pencereden kendisini çeken öğretmeninin telefonunu kar topu ile vurdu

-Öğretmenin olayı anlatması



( SAMSUN ).- İzleyenler kahkahaya boğuldu. SAMSUN



- Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Boruk İlkokulu öğrencisi, öğretmenine attığı kar topu sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kısa sürede yayılan video izleyenleri kahkahaya boğdu. Mevsimin ilk karının yağdığını gören öğretmen Ersin Şakar, pencereye çıkarak bahçede kar topu oynayan öğrencileri gördü. Telefonla hem kar yağışının hem de öğrencileri çeken Şakar, öğrencisinden kendisine bir kar topu atmasını istedi. Minik öğrencinin attığı kar topu Şakar’ın telefonuna isabet etti. Bu anı ise telefon kaydetti.

Kar topunun isabet ettiği telefon Şakar’ın elinden düşerek kapandı. İzleyenleri güldüren video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. O anları anlatan Şakar, "Mevsimin ilk karı yağıyordu. Öğrenciler kar topu oynuyordu. Pencereyi açtım. Öğrencimden bana bir kar topu atmasını istedim. Kar topunu fırlattı tam o sırada telefonuma denk geldi. Telefonum düşüp kapandı. Sonra öğrencilerimizle birlikte bu duruma çok güldük. Bizim için güzel ve unutamayacağımız bir anı oldu" dedi.

(KA-SLH-

