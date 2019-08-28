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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı

Okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta patlatıldı

Şanlıurfa

Demir Korkuluk Korkuluk Fünye Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-Şanlıurfa’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
-Olay yerinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde okulun demir korkuluklarına asılan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarında asılı olan bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs duraklarının da bulunduğu bulvarı, araç ve yaya geçişine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Patlamayla birlikte parçalanan ve okulun bahçesine düşen çanta, ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Güvenliğin sağlanmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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