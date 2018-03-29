Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler İzle

Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler İzle

Okulun bodrum katında mantarlar

Öğretmenler Öğretmen Bilim Fuarı İstiridye Öğrenciler 

-öğretmen ve öğrenci ile röportaj
-okuldan detaylar
-detaylar

( MANİSA -ÖZEL-HD) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte istiridye ve kavak mantarı yetiştirdi. Öğrenciler, çalışmaları ile hem TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında yarışacak hem de satışını yaparak okul aile birliğine katkı sağlayacak. Alaşehir'de, 235 öğrencisi bulunan Fatih Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeni Tekin Tapan ve öğrencileri tarafından okulun bodrum katında istiridye ve kavak mantarı yetiştirildi. İstiridye mantarının yetiştirilmesi konusunda bilgi edinen ve mantarlar konusunda merakının olduğunu belirten Tapan, "Bu yıl TÜBİTAK bilim fuarı kapsamında mantar yetiştirme projesini uygulamaya başladık. Şu an yetiştirdiğimiz prototipler var. Mantarlarımızı bilimsel basamaklara uygun şekilde yetiştirdik ve olumlu sonuç aldık. Önümüzdeki süreçte daha fazla üretim yaparak satış yapmayı planlıyoruz. Elde ettiğimiz satış gelirleri ile Okul Aile Birliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
8. sınıf öğrencisi Kübra Taşpınar, öğretmenleri Tekin Tapan sayesinde mantarı yetiştirmeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini belirterek, "Hem öğreniyoruz hem de mantar yetiştiriyoruz. Bu mantar yetiştirme projesi sayesinde hem yaşayarak hem de yaparak öğrenmiş olduk. Böylece okula olan ve derslerimize olan ilgimiz arttı" derken, sınıf arkadaşı Gizem Uyan ise, "Bu projede üretmenin vermiş olduğu güç ile kendimize olan güvenimiz daha çok arttı. Artık okulumuzu ve derslerimizi daha çok seviyoruz" diye konuştu.
Okul müdürü Mustafa Yılmaz, okulun vizyonunun bilimin ışığında düşünen ve üreten nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, "Okulumuzda öğrencilerimiz çeşitli etkinlik ve projeler ile düşünmeyi, üretmeyi, üretirken geliştirmeyi yaşayarak öğreniyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı