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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

Okulun bitimine 2 hafta kala minik öğrencilere ve velilere tahliye şoku

- Velilerle ile röp

Kamera Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-- Çocukların mikrofona konuşmaları
-- Ağlayan çocuk
-- Okul bahçesinden detaylar
-- Ayrılan veliler
-- Okul yöneticisine tepki gösteren veliler

( İSTANBUL )- Minik öğrenciler gözyaşları içinde okulun tahliyesini izlediler- Mülk sahibi ile okul sahibi arasında anlaşmazlık öğrencileri mağdur etti İSTANBUL

- Kadıköy’de özel bir okul ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, mülk sahibi okulun tahliyesi için karar aldırdı. Karneye iki hafta kala okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından olan minik öğrenciler, gözyaşlarıyla okullarından ayrılmak istemediklerini söyledi.

Kadıköy Acıbadem’deki Atıfbey Sokak’ta bulunan özel bir okul, eğitim öğretim sezonunun bitimine 2 hafta kala tahliye şoku yaşıyor. Özel okul ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mülk sahibi, okulun tahliyesi için mahkemeden karar aldırdı. Karar üzerine okulun boşaltılması istendi. Veliler çocuklarını ve eşyalarını almak için okula geldiklerinde, çocuklarının gözyaşlarıyla karşılaştı. Minik öğrenciler okullarından ayrılmak istemediklerini gözyaşlarıyla anlatırken, veliler de okulun bitimine 2 hafta kala yaşanan durum için okul yönetimine tepki gösterdi. Yarın eğitimlerine nerede devam edecekleri konusunda hiçbir fikirleri olmayan öğrenci ve velilerin eşyalarını toplayarak okuldan ayrıldıkları görüntüler de kameralara yansıdı.
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