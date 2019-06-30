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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Okulun bilgisayarlarını çalan zanlılar yakalandı - ADANA İzle

Okulun bilgisayarlarını çalan zanlılar yakalandı - ADANA İzle

- Zanlılardan birinin okula yaklaşması - Zanlının okulun duvarından atlayıp içeriye girmesi - Elektrikli bisikletli şüphelinin okul yakınında beklemesi - Zanlıların bisiklete yükledikleri bilgisayarlarla ayrılması - Zanlıların görüntüsüOkulun bilgisayarlarını çalan zanlılar yakalandı - Adana 'da özel bir okuldan 3 bilgisayar çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasından belirlenerek gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da bir okulun bilgisayarlarını çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki özel bir okuldan 3 bilgisayar çalındı.Okul yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden, okulun bahçe duvarından atlayarak içeriye giren bir kişinin daha sonra çaldığı bilgisayarları kendisini dışarıda bekleyen arkadaşının elektrikli bisikletinin sepetine yükledikten sonra birlikte ayrıldıklarını belirledi.Görüntüdeki iki kişinin eşkalini tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelileri yakaladı, çalınan bilgisayarları da buldu.Gözaltına alınan zanlılar Uğur E. (31) ve Necip Y. (20) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Okula girip bilgisayarları çaldığı öne sürülen Uğur E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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