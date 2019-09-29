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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Okulun bahçesinde oyun oynayan çocuklar, elinde silah olan ceset buldu

Okulun bahçesinde oyun oynayan çocuklar, elinde silah olan ceset buldu

-Olay yerinden detay

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Okul Bahçesi 

--polisten detay
--İncelemelerden detay
--Okuldan detay
--Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Okulun yanında elinde silah olan bir ceset bulundu İSTANBUL

- Güngören'de bir okulda oyun oynayan çocuklar okulun dibinde elinde silah bulunan bir erkek cesedi buldu. Cesedi gören çocuklar büyüklerine, onlarda polislere haber verdi. Şahsın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Genç Osman Mahallesi Ensar Caddesinde bulunan İbn-i Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lise önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde oyun oynayan çocuklar, okulun duvarının yanında hareketsiz duran bir kişiyi gördü. Merak ederek, cesede yaklaşan çocuklar, şahsın elinde silah olduğunu görünce durumu caddeden geçen büyüklerine haber verdi. Şahsa dokunarak hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar ise polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şahsin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu bölgede önlem alarak incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada elinde silah bulunan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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