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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Okulların yerel tohumu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden

Okulların yerel tohumu Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden

yerel tohumların toprakla buluşması

( MUĞLA )- Türkiye’nin 81 iline 3 milyon 525 bin adet yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi değişik illerdeki 50 okuldan gelen yerel tohum talebini de karşıladı. MUĞLA

Yarış Lyon Mısır Kullar Öğrenciler 


- Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye genelinde 50 okula Muğla’nın yerel tohumlarından gönderdi. Okul bahçelerine dikilecek olan tohumların bakımını öğrenciler kendisi yapacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 81 ile 3 milyon 525 bin adet yerel tohum gönderdi. ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile yola çıkan Türkiye’nin en kapsamlı ilk yerel tohum merkezine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okulların yerel tohum ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye genelinde bu güne kadar 50 okula yerel tohum gönderildi. Son olarak Muğla’da Taç Koleji öğrencileri için Muğla Büyükşehir Belediyesinden yerel tohum talebinde bulundu. Kendi arazileri üzerine 250 fidan dikilecek. Her öğrencinin kendi fidanı olacak. Fidanların sulaması ve bakımını öğrenciler kendileri yapacak. Kolejde sezon sonunda en iyi fidanın hangi öğrenci tarafından yetiştirildiği yarışması yapılacak. 250 öğrenciye bal kabağı, karpuz, Ömer çocuk mısırı ve kışlık yayla kavunu tohumu verildi.
81 ile 3 milyon 525 bin tohum gönderildi Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar 81 ilin tamına 3 milyon 525 bin adet yerel tohum gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’dan Hakkari’ye, Ardahan’dan Edirne’ye 81 ilimize Muğla’nın yerel tohumlarını gönderdik. Bu güne kadar 3 milyon 525 bin yerel tohumumuzu Türkiye’nin dört bir yanına gönderdik. Ülke genelinde okullardan gelen yerel tohum taleplerine de cevap veriyoruz. 50 okula ve üç üniversiteye yerel tohumlarımızı gönderdik” dedi.
(BT-MB-Y)
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