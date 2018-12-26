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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okulların tatil edildiği Dursunbey'de karla mücadele sürüyor

Okulların tatil edildiği Dursunbey'de karla mücadele sürüyor

ekiplerin karla mücadele çalışmaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karla Mücadele Gesi Kullar Kar Yağışı Irak 


- Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dün yurdun bir çok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Balıkesir’de en çok Dursunbey ilçesinde etkisini gösterdi. Gün boyu devam eden kar yağışının ardından kar yüksekliği bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar yükseldi. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bir gün süre ile okullarda tatil edildi. Sabah saatlerine oldukça soğuk bir hava ile uyanan Dursunbey’de kar yerini dona bırakırken, gece boyunca karla mücadele eden belediye ekipleri, sabah saatlerinde de kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Balıkesir-Dursunbey ve Dursunbey-Kütahya yolunda da Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü ve ulaşımda bir aksama yaşanmadığı bildirildi.
(HD-BD
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