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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Okullarda korona tedbirleri

Okullarda korona tedbirleri

İlaçlama ve dezenfekte ekiplerinin okula gelmesi

Milli Eğitim Bakanı Mesleki Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Sağlık Bakanı 

-Hazırlıkları
-Sınıfları ilaçlaması
-Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün bilgi vermesi

( MERSİN )- Mersin'in Erdemli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 127 okulun ilaçlanması ve dezenfekte edilmesine başlandı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde Erdemli'deki okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Erdemli Belediyesi tarafından 50 kişiden oluşan dezenfekte ve ilaçlama ekibi, çalışmasını ilçe merkezindeki yoğun öğrenci kapasitesine sahip okullardan başladı.
İlçedeki resmi ve özel toplam 127 okulun ilaçlanması planlanırken, İlk olarak Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Dünyada hızla yayılan ülkemizde de ilk vakası da sağlık bakanımızın açıkladığı korona virüsü ile ilgili Erdemli Belediyemizin destekleriyle tüm okullarımızda resmi özel 127 okulumuzun dezenfekte işlemlerine bugün itibariyle başladık" dedi.
Okullardaki eğitim ve öğretimin aksamayacağını ifade eden Açıkyörük, "Bütün okullarımızda çalışma tamamlanınca diğer kurumlarımızın, halk eğitim, mesleki eğitim gibi kurumlarımızın dezenfekte işlemleri yapılacak. Bunun yanında ayrıca milli eğitim müdürlüğümüzde yaptığımız toplantıda da haftada bir defa müdürlüğümüz olarak dezenfekte işlemlerini yürüteceğiz. Bize destek veren Erdemli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Resmi açıklamalara riayet edelim" Açıkyörük konuşmasında şunları da kaydetti: "Velilerimiz şunu bilsin, eğitim öğretim hiçbir şekilde aksamayacak. Şunu da belirtelim, resmi tatil ile ilgili kesinlikle birinci ağızdan milli eğitim bakanımızdan, resmi kanallardan gelen açıklamaya riayet edilmesi, bunun haricindeki açıklamaların dikkate alınmamasını velilerimizden istirham ediyoruz." İlaçlama ve dezenfekte çalışması uzman doktor gözetiminde yapılırken, çalışmaların okullar dağıldıktan sonra gerçekleştirileceği de kaydedildi. (HSY-
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