Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü (1) - ANKARA Haberi
- Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - İşbirliği protokolünün imzalanmasıANKARA (AA) - Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen programda imzalandı.