Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı - ANKARA

Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı - ANKARA

- Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı - Yarışmalardan detaylar - Ödül töreninden detaylarOkullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışları Kahramankazan'da yapıldı.Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 civarında sporcu öğrenci katıldı.
Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, sporcular bin metrelik parkuru katıldıkları kategoriye göre 2 bin ile 5 bin metre arasında koştu.Zeminin çamur olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan genç sporculara öğretmenleri ve arkadaşları da tezahüratlarıyla destek oldu. Varış çizgisine ulaşan yarışmacılardan fenalık geçiren 2 sporcuya görevliler müdahale etti. Yarışlarda istediği dereceyi elde edemeyen sporcuları teselli etmek de yine arkadaşlarına düştü.Dereceye giren sporcuların madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Soner Başkaya ve Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü verdi.

Yarış Öğretmenler Öğretmen Tezahür Tezahürat 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı