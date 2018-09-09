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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Okullar açılıyor, esnaf gülüyor İzle

Okullar açılıyor, esnaf gülüyor İzle

mağazadaki yoğunluk

Alışveriş Okul Çantası Okul Kıyafeti Eğitim Öğretim Yılı Birinci Sınıf 

-çocukların kıyafet denemesi
-ailelerin beklemesi
-kalabalık
-esnaf ve müşteri röportajları

( ELAZIĞ )- Elazığ'da veliler, okul kıyafeti ve çanta alışverişine çıktı- Okul kıyafetleri 80 ile 200 TL, çantalar ise 30 ile 150 TL arasında satılıyor ELAZIĞ

- Elazığ’da eğitim-öğretim yılı öncesi okul kıyafeti satan mağazalarda yoğunluk yaşanmaya başladı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci sınıflar için başlayacak.Okulların açılacak olması nedeniyle özellikle okul kıyafeti ve çanta satan mağazalarda yoğunluk başladı.
Yaşanan hareketlilik ise önceden hazırlık yapan esnafın yüzünü güldürdü.Bir öğrencinin okul kıyafeti 80 ile 200 TL, çantaların ise 30 ile 150 TL arasında değiştiği öğrenildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamak üzere olduğunu belirten esnaflardan Burak Çelik, “Pazartesi 1. sınıflar başlıyor. Son güne yine yoğunluklar arttı. Pantolon, sweatshirt , okul çantası ve etek satıyoruz. Okul ihtiyaçlarının hepsi uygun fiyata var. Dolara karşı düşük fiyata veriyoruz. Müşterinin isteğine bağlı her şeyi yapıyoruz. Yoğunluk çok ve kalabalık. Herkes son güne bırakmış. Fiyatlar 80-160 TL arası değişiyor” dedi.
Kardeşinin lise 1’e geçtiğini dile getiren müşterilerden Aleyna Deniz ise, “Okullar pazartesi açılıyor. Bizde onun alışverişini yapmaya geldik. Biraz yüksek ama aldığımız yer uyguna veriyor. Senelerdir aynı yerden alışveriş yapıyoruz. 3-4 gündür geliyoruz. Fırsat bulamadık . Bugün anca alışveriş yapabildik. O da mecbur çünkü artık okullar açılıyor” diye konuştu.
Yeğenin ortaokula gittiği ve kıyafet almak için mağazaya geldiklerini aktaran İrfan Kutay'da, “Swit tşört ve pantolonunu alacağız. Fiyatlar bu sene geçen seneyle aynı ve uygun. Yoğunluk bayağı var. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonu alışverişimizi yapalım dedik”diye bilgi verdi.
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