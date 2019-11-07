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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okuldan bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı - İSTANBUL

Okuldan bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı - İSTANBUL

- Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüsüOkuldan bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı - Bahçelievler'de 3 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir ilkokuldan 12 dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen yaşı küçük 3 şüpheli yakalandı.Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 23.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokuldan 12 dizüstü bilgisayar çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından B.A, D.B. ve C.B'yi yakaladı.Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Bahçelievler'de 3 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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