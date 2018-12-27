-öğrencilerden görüntü

-konuşmalar

-açılıştan görüntü

-detaylar



( BURSA ) Okulda "sevgi mağazası" açtılar- Maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve veliler ihtiyaçlarını okul mağazasından ücretsiz karşılıyor BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda ihtiyaç sahibi öğrenci ve veliler için sevgi mağazası oluşturuldu. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve veliler bu bölüme gelerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Alanyurt bölgesinde 3 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Kocatepe İlk ve Ortaokul idaresi, "Çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle okulunun bir bölümünde mağaza oluşturdu. Okul mağazasından ihtiyaç sahipleri istediklerini alıp gidiyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler de bu imkandan faydalanabiliyor. İnegöl'de ilk olan okul mağazası törenle açıldı. Açılışa İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ve davetliler katıldı.

Projeyi hayata geçiren okulun din kültürü öğretmenlerinden Abdülkadir Kurt, "Öğretmen en sade ve yalın şekliyle eğiten ve öğretendir. Öğretmen etrafını gören, gözetleyen, eksiklikleri giderendir. Öğretmen ya yol bulan ya yol gösteren, yeri ve zamanı geldiğinde yoldan çekilendir. Öğrencisinin zihni eksikliklerini giderdiği gibi ruhi eksikliklerini de giderendir. Eskiden okulumuzda öğretmen arkadaşlarımız maddi durumu olmayan öğrenci ile karşılaştığında bunu ya kendisi çözmeye ya da maddi durumu iyi olan birisini bularak halletmeye çalışıyordu. Okulumuzda bir mağaza açmaya karar verdik. Böylece maddi durumu iyi olan ile ihtiyaç sahibi arasında köprü olalım istedik. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetimiz de hayır olur" diye konuştu Kaymakam Şükrü Görücü, emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Biz daha önce talimat vermiştik. Bizlerin ulaşamadığı kişilere muhtarlar, imamlar, öğretmenler ulaşarak bize bildirirse yardım yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın hazırladığı okul mağazasından öğrencilerimiz ve velilerimiz gelip ihtiyaçlarını giderecekler. Ama en önemlisi, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz giyinecek ve bunu kimse bilmeyecek" dedi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından okul mağazasının açılışı yapıldı. Okul mağazasında çantadan ayakkabıya, monttan kazağa kadar bir çok şeyi bulmak mümkün.

