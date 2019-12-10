Okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Haberi



- Ankara, Keçiören'de bulunan bir ilkokulda rahatsızlanan 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. İddialara göre olay sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi olan M.Y.K (7) fenalaşmasının ardından okul personeli tarafından yakında bulunan sağlık ocağına götürüldü. Minik öğrenci buradan ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre M.Y.K'nın, hazır gıda ambalaj parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. Cenazesi Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan öğrencinin savcı raporunun ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevkedilecek.



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