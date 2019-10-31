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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı Haberi

Okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı Haberi

Okulun görüntüsü

Parmak Polis Hastane Bild Öğrenciler 

-Okul bahçesindeki ambulans
-Öğretmen, veli ve öğrencilerin telaşı
-Ambulansın okuldan ayrılması
-Yaralıyı götürmesi
-Çocuğun düştüğü yer
-Demir parmaklıklı okul
-detay görüntü

( ADANA )- Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşerek yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana'da teneffüs sırasında 4 katlı okulun 4. katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Manas Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi O.M. (14) teneffüs sırasında pencere kenarına geldi. Bir süre sonra O.M. 4. kattaki pencereden beton zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı öğrenci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.Olay yerine gelen polis ise öğrencinin düşmesiyle ilgili araştırma başlattı.
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