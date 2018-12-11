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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Okulda öğrenciye darp davasında öğretmenlere para cezası babaya hapis cezası

Okulda öğrenciye darp davasında öğretmenlere para cezası babaya hapis cezası

Baba Gültekin B.'nin konuşması

( İSTANBUL )- Öğretmenler para cezasına, baba ise hapis cezasına çarptırıldı- Baba: “Adalete güvendim ama yanıldım” İSTANBUL

İlkokul Öğrencisi İlkokul Öğretmeni Eğitim Hayatı Okul Müdürü Basın Mensupları 


- Bağcılar’da 6 yıl önce ilkokul öğrencisi Y.E.B. (11) iddialara göre üç ilkokul öğretmeni tarafından öğretmenler odasında darp edilmesi üzerine açılan davada öğretmenler 3’er bin TL adli para cezasına çarptırıldı, adli para cezası ertelendi. Öğretmenlere hakaret ve tehdit ettiği belirtilen baba ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bağcılar’da 6 yıl önce ilkokul öğrencisi Y.E.B. (11) iddialara göre üç ilkokul öğretmeni tarafından öğretmenler odasında darp edildi. Olayı duyan baba Gültekin B. ise okula gitti ve çocuğuyla ilgili darp raporu alarak öğretmenlerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine açılan davada öğretmenler 3’er bin TL adli para cezasına çarptırıldı, adli para cezası ertelendi. Öğretmenlere hakaret ve tehdit ettiği belirtilen baba 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın ardından gazetecilere konuşan baba Gültekin B., “Adalete güvendim ama yanıldım” dedi.
Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık öğretmenler ile müşteki sanık Gültekin B. hazır bulundu. Öte yandan mağdur Y.E.B. de duruşmaya katıldı.
Olaya ilişkin mahkemede savunma yapan öğretmenler Y.K., Ç.K. ve E.C. olay tarihinde baba Gültekin B’nin kendilerini tehdit ettiğini ve sinkaflı sözler söylediğini savundu. Duruşmaya katılan mağdur Y.E.B. ise ifadesinde, olay yaşandıktan bir gün sonra okul müdürü A.S.’nin kendisini odasına çağırarak olaya ilişkin bir şeyler imzalatmaya çalıştığını, imzalamak istemeyince ise ‘seni sınıfta bırakırım’ şeklinde tehdit ettiğini ve sınıfta kaldığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, öğretmenler Y.K., Ç.K. ve E.C.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 3’er bin TL adli para cezasına çarptırarak, para cezasını erteledi. Müşteki sanık Gültekin B. ise “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından ise toplamda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gültekin B.’nin sabıkalı olması nedeniyle hapis cezası ertelenmedi. Davanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Baba Gültekin B. ise karara tepki göstererek, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdığını söyledi.

Gültekin B. olayın ardından çocuğunun okula karşı önyargısının oluştuğunu, eğitim hayatına devam edemediğini belirterek, “Adalete güvendim ama yanıldım” dedi.

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