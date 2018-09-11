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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Okulda nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye sevk edildi

Okulda nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye sevk edildi

emniyet çıkışı

Polis Rehin 

-detay
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Pendik'te bir lisede nişanlısını rehin alan er Umut Demirkaya emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Pendik’te dün öğlen saatlerinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne gelen er Umut Demirkaya, okulda çalıştığı öğrenilen nişanlısını silahla rehin almıştı. Müzakere ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından saldırgan polise teslim olmuştu. Dün Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının bugün sabah saatlerinde işlemleri sona erdi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi. (ÖY-
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