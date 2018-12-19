Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okulda kurulan radyo öğrencilere öz güven kazandıracak - MANİSA

Okulda kurulan radyo öğrencilere öz güven kazandıracak - MANİSA

- Genel Görüntüler - Okul Müdürü Mehmet Taşçı'nın açıklaması - Okul öğrencisi Bade Ekmen'in açıklamasıOkulda kurulan radyo öğrencilere özgüven kazandıracakMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu İlçesindeki bir okulda kurulan radyo ile öğrencilere heyecan kontrolü, diksiyon, özgüven ve kendilerini ifade etme gibi becerileri kazandırılacak.Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulunda kurulan Radyo Şato'da öğrencilere program yapma imkanı sağlanıyor.Okul Müdürü Mehmet Taşçı, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek, heyecan kontrolünü sağlamak, diksiyonlarını geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak için Radyo Şato’yu kurduklarını söyledi.

Radyo Şato'nun öğle aralarında yayın yaptığını belirten Taşçı, "Bizim kültürümüzü yansıtan çok kıymetli konulardan oluşan programlar yapıyoruz. Örneğin Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Barış Manço, Özay Gönlüm gibi, tarihimiz de, kültürümüz de önemli izler bırakmış çok değerli sanatçılara yer veriyoruz." dedi.
Radyonun açılışındaki ilk programda okula ismi verilen 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok'u tanıttıklarını ifade eden Taşçı, şöyle devam etti:"Programlarımızda çocuklarımıza milli kültürümüzü öğreten, vatan ve millet sevgisiyle ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Şehidimizi anarak başlamış olmak bizim için çok ayrı bir duyguyu ifade ediyor. Çok ayrı bir güzellik oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Öğrencilerimiz projeyi çok sevdi, çok beğendi, çok istekliler ve çok güzel programlar yapacaklarına inanıyoruz. Bu nokta da Radyo Şato’nun öğrencilerimize çok faydalı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz."Radyoda çalışan öğrencilerden Bade Ekmen de radyoda program yapmanın sınavlardaki heyecanlarının yatışmasını sağladığını belirterek "Okul idaremize böyle bir radyo kurdukları için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı