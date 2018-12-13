Okulda kalp krizi geçiren minik kız son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-Küçük kızın annesinden detay görüntü

-Küçük kızın cenaze namazından detay görüntü

-Sabiha Bağatur'un fotoğrafları



( AFYON KARAHİSAR)- Cenaze namazı esnasında ders zili çaldı- Son ders ziliyle arkadaşları sınıfa, küçük Sabiha ise mezara gitti- Küçük Sabiha’nın annesi kızının mendilini koklayıp gözyaşı döktü AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da okulda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin yasa boğulduğu olayda minik yüreğin cenaze namazının kılındığı esnafa ders zilinin de çalması yürekleri dağladı. Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur ikinci ders sonunda sınıftan teneffüse arkadaşları ile çıktığı esnada bir anda yere düştü. Öğrencisi Bağatur'u yerde gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahale olarak kalp masajı yapıp 112 Acil servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği minik öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Sabiha kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesinin ve okul arkadaşlarını yasa boğan küçük Sabiha’nın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze esnasında ders zili çaldı 9 yaşında okulda geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Sabiha Bağatur için törende taziyeleri kabul eden baba Hamdi Bağatur ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Nazmiye Bağatur ise 3 çocuğundan en küçüğü ve tek kızı Sabiha’nın mendilini koklayarak gözyaşı döktü. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın da katıldığı cenaze namazı esnasında ders zili çalarken minik Sabiha'nın arkadaşları ders için sınıfa girdi. Gedik Ahmet Paşa Caminde kılınan cenaze namazının ardından 9 yaşındaki Sabiha aile kabristanlığında toprağa verildi.



