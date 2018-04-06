Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Okulda dehşet saçan kız öğrenci taburcu edildi

Okulda dehşet saçan kız öğrenci taburcu edildi

ARŞİV

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

İlk Müdahale Urus Kurusıkı Tabanca 


- Diyarbakır’da okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş ettikten sonra yaralanan ve elindeki silahla sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit eden kız öğrenci taburcu edildi. Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saatlerinde ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş eden ve farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit ettikten sonra bir anda yere yığılan 10’uncu sınıf öğrencisi Medine G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Medine G., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de çalışma başlattığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı