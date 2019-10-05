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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okulda dehşet anları kamerada...Çatıdaki kiremitler öğrencilerin üzerine böyle düştü

Okulda dehşet anları kamerada...Çatıdaki kiremitler öğrencilerin üzerine böyle düştü

Okuldan detay görüntü

Okul Çatısı Şiddetli Fırtına Kız Öğrenciler Cep Telefonu Okul Bahçesi 

--geçilen görüntüler-
--cep telefonu görüntüsü-
-kiremitlerin çocukların üzerine uçması

( KIRKLARELİ -OKULDAN GÖRÜNTÜ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış sırasında bir okulun çatısının uçtuğu öğrenildi. Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde okul çatısından uçan kiremitler, yağıştan kaçmaya çalışan 2 öğrenciyi kıl payı sıyırıyor. Olayda şans eseri yaralananın olmaması sevindirdi.Dün Lüleburgaz’da saatte hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağış sonrasında ilçede yaşam normale dönerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Lisesi’nin çatısının uçtuğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar sonucunda çatıdaki kiremitler okul bahçesine düşerken, yağmurdan kaçmaya çalışan kız öğrencilerin kiremitlerden kıl payı kurtulduğu görüldü.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğrenciler hızla okulun içine girmeye çalışırken, rüzgarın etkisiyle kiremitler havalanıyor. Havalanan kiremitler bahçede kaçışan 2 öğrencinin etrafına düşüyor. Ancak şans eseri öğrencilerin burnu bile kanamıyor.
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