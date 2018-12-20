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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okulda ağlatan doğum günü...Görme engelli öğrenci “Üzülme öğretmenim ben varım” diyerek öğretmenine sarılması herkesi ağlattı İzle

Okulda ağlatan doğum günü...Görme engelli öğrenci “Üzülme öğretmenim ben varım” diyerek öğretmenine sarılması herkesi ağlattı İzle

ÖĞRETMENİNİN SALONA GELMESİ (CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ)

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-ÖĞRETMENİN KONUŞMASI
-GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİNİN ÜZÜLME ÖĞRETMENİM BEN VARIM DEMESİ
-ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİNİN SARILMASI

( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR

- Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tarkan Güney'in konuşması sırasında görme engelli Yusuf'un "Üzülme öğretmenim ben varım" diyerek sarılması doğum gününe katılan herkesi ağlattı. Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler ve idareciler Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Öğrenciler okulun yemekhanesinde öğretmenlerine olan sevgisini gösteren afişler hazırladı. Öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney’i tezahüratlarla salona davet etti. Tarkan Güney, "Ben bu okula geldiğimde basit şeylere kızmanın her şeyin boş olduğunu anladım. Ben gerçekten sevgiyi burada öğrendim. Bir insana karşılıksız sevgi olur derler ya işte bunu burada öğrendim. Ve bu yüzden bu okulda olduğum için çok mutluyum” diyerek duygulandı. Tam bu sırada görme engelli Yusuf, "Üzülme öğretmenim ben varım" diyerek Tarkan Güney'e sarıldı. Hem Tarkan Güney hem de yemekhanede bulunan diğer öğretmenler bu durum karşısında gözyaşlarına boğuldu.
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