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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - BURSA

Okulda ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı - BURSA

- Okuldan ayrılan öğrenci ve velilerden görüntüler - Okulun bahçesindeki sağlık ekiplerinden görüntüler - Emniyet güçlerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesindeki Meral - Muammer Ağım Ortaokulu'nda ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci hastaneye sevk edildi. Öğrencilerin tahliye edildiği okulda kokunun kaynağının bulunması için inceleme başlatıldı.

Hastane Sağlık Ekipleri 

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