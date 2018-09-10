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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Okula uyum haftası başladı - TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ İzle

Okula uyum haftası başladı - TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ İzle

- Okuldan detay - Öğrencilerden detay - Sınıfa giren öğrenci ve velilerden detay - Çocuklarını okula getiren veliler - Okul bahçesinde çocuklardan detaylarTEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - Yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.
Bu kapsamda okula uyum haftasında "çocuk - aile - öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

Öğretmen Öğrenciler 

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