Okula uyum haftası başladı - AYDIN Haberi

- Okul içindeki öğrenci ve velileri - Okuldan dışarı çıkmaları - Okul bahçesindeki öğrenci ve veliler - Kura çekilmesi - Öğrenci ve velilerin okula girmeleri - Sınıftaki öğrenciler Aydın 'da okula uyum haftası başladıAYDIN (AA) - Aydın 'da 41 bini aşkın öğrenci uyum eğitimi kapsamında ders başı yaptı.Öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulmasını amaçlayan uyum eğitimi kapsamında 1. sınıftaki 13 bin 517, 5. sınıftaki 13 bin 340 ve 9'uncu sınıftaki 14 bin 340 öğrenci, sınıflarına gitti.Bugün okula başlayan çocukların yanı sıra velilerinin de heyecanlı oldukları gözlendi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bu eğitim sezonu, 17 Eylül'de 840 okulda 14 bin 56 öğretmen ve 178 bin 297 öğrenciyle başlayacak.