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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü İzle

Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü İzle

-öğrencilerin taş değirmende bulgur ve un öğütmesinden görüntü

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Dernek Başkanı Ekmek İsrafı 

--öğütülen bulgur ve undan görüntü
--öğrencilerin öğüttükleri bulguru yemesinden görüntü
--keles sorgun dernek başkanı muharrem ulutaş röp
--öğretmenlerle röp

( BURSA - ÖZEL)- Taş değirmenin başına geçen öğrenciler bulgurun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrendi BURSA

- Bursa'da köy derneği, ekmek israfını önlemek için ilkokula taş değirmen götürüp, çocuklara un öğüttürdü. Son yıllarda artan ekmek israfının önüne geçmek isteyen Keles Sorgun Köyü Derneği farklı bir projeye imza attı. Köylerinde bulunan taş değirmeni okul okul gezdiren dernek üyeleri, ilkokul öğrencilerine taş değirmende un ve bulgur öğüttürerek, ekmeğin ne zor şartlarda üretildiğini gösterdi. Ayrıca çocuklara taş değirmende un ve bulgur öğüttürülerek kültürel zenginlikler öğretildi. Minik öğrenciler taşı çevirerek kendi bulgur ve unlarını öğüttü. Minik öğrenciler öğüttükleri bulgurları pişirerek okulda afiyetle yedi. Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu öğrencileri, taş değirmende bulgur ve un öğütüp, ekmek ve bulgurun ne zor şartlarda üretildiğini öğrenerek, yedikleri ekmeğin kaç kişinin emeğinden geçtiğini anladı. Sorgun Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Biz dernek olarak farklı kültürel projeler yapmaktayız. Çocuklarımıza tarihi anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Yeni yetişen nesil dedelerinin bir ürün elde etmek için nasıl zahmet çektiğini bilmiyor. Biz öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada çocuklara taş değirmende nasıl bulgur ve un öğütüldüğünü gösterdik. Çocuklar kendi bulgur ve unlarını öğüttü, Türkiye'de ekmek israfı çok fazla, buna dikkat çekmek istedik. Biz bu projeyi Bursa'daki bütün okullarda yapmak istiyoruz" dedi.
Okulun öğretmenleri ise, "Keles Sorgun köyü Derneğine çok teşekkür ederiz. Okulumuza gelip öğrencilere taş değirmende bulgur ve un nasıl öğütülür uygulamalı olarak öğrettiler. Öğrenciler çok mutlu oldu" şeklinde konuştu.

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