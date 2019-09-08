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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Okula sokak konseriyle başladılar

Okula sokak konseriyle başladılar

Liseli öğrencilerin verdikleri sokak konserine ait detaylar

Liseli Öğrenci Klasik Müzik Öğrenciler 

- Okulun Keman Öğretmeni Çağrı Çalışır ile RÖP.
- Konsere ait detaylar
- Sedat Mantar ve Süleyman Köseoğlu isimli vatandaşların açıklamaları
- Konsere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara sokak konseri verdiler. Vatandaşların ilgiyle izledikleri yetenekli öğrencilerin klasik müziğin dev eserlerini adeta birer virtüöz gibi icra etmeleri takdir topladı. Okulun Keman Öğretmeni Çağrı Çalışır, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasından bir hafta öncesi olan seminer döneminde ilçenin cadde ve sokaklarında çeşitli müzik etkinlikleri yapma kararı aldıklarını kaydederek, “Bu vesileyle hem okulumuzun tanıtımını yapıyor, hem de öğrencilerimizin heyecanlarını yenebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.
Sokak konserini izleyen vatandaşlardan Süleyman Köseoğlu ile Sedat Mantar da liseli öğrencilerin icrası son derece zor olan klasik müzik eserlerini ellerindeki enstrümanlarla son derece başarılı bir şekilde seslendirdiklerini ifade ettiler.
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