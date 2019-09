Okula hastanede başladılar

-Çocuklardan detaylar

Tedavi gören çocuklara hastanede eğitim- Hasta çocuklar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hastane okulunda başladı



- Adana’da hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi görmek zorunda kalan ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hastane okulunda başladı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Pazartesi günü başladı.

Ancak kronik rahatsızlıkları nedeniyle bazı çocuklar hastanede tedavi görmek zorunda oldukları için okula gidemedi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ise kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören 8 çocuk, TOKİ Köprülü İlkokulu’na bağlı olarak açılan hastane sınıfında 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladı.

Uzun süreli tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar ilk derslerini resim yaparak ve birbirlerini tanıyarak gerçekleştirdi.“Kronik rahatsızlığı olan çocuklar geliyor”Hastane sınıfı hakkında İHA muhabirine bilgi veren öğretmen Akgül Akbulut, “Hastane sınıfımızda uzun süre hastanede yatan çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Birebir eğitim veriyoruz, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar müfredatı takip ediyoruz. 5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar ise branş öğretmenlerimiz olmadığı için onlara etüt rehberliği yapıyoruz. Genellikle yataktan çıkması sıkıntılı olan çocuklara yatak başı eğitim veriyoruz. Gelebilenler de sınıf ortamında eğitim alıyorlar. Kronik rahatsızlığı olan çocuklarımız buralara geliyor” diye konuştu.

“Çocukların morallerini yükseltiyoruz”Gelen çocukların morallerini yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akbulut, “Zamanları güzel geçiyor. İyi de bir dönüş alıyoruz. Hastane ortamı çocukların morallerini düşürüyor ama okul onlara moral veriyor. Şu anda kayıtlı 8 öğrencimiz var. Gelemeyen çocuklarımız da var. Bunlar hasta çocuklar bunlara daha farklı yaklaşımlarımız olması gerekiyor. Hassaslar. Kaygıları oluyor. Okul açıldı ve arkadaşları ile sağlıklı ortamlarını özleyen çocuklar bunlar. Burada ister istemez moralleri düşüyor ama elimizden geldiğince psikolojik olarak morallerini yükseltip ondan sonra eğitim yapıyoruz. Yoksa moralleri bozukken çocuklarla eğitim yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan Akbulut, birinci sınıfa başlayacak olan çocukların hastanede okula başladıkları için mutsuz olduklarını ancak eksiklikleri kendilerinin giderdiğini söyledi.



“Arkadaşlarımı çok özledim”Birinci sınıfa yeni geçen SCA hastası 7 yaşındaki Esma Çoğal, “Burada olmak güzel. Yazılar yazıyoruz. Birinci sınıfa geçtim. Kendi okuluma gitmek istiyorum bir an önce iyileşip. Arkadaşlarımı çok özledim” diye konuştu.

"Okul daha iyidir her zaman"Faktör VII eksikliği olan Yağız Eren ise, “Dördüncü sınıfım. Şu an burada ilk eğitimi alıyorum. Mutluyum. Özledim arkadaşlarımı okulda. Dönmek isterim okula. Okul daha iyidir her zaman” dedi.

“Arkadaşlarıyla burada mutlu”Veli Nevin Çoğal da, “Tedavisi açısından kızımın burada olması iyi. Okula başlamasını okulunda başlamasını arzu ederim. Kendisi de okula gidemediği için çok üzgün. Ama anlaştığı için bazı arkadaşlarıyla burada da mutlu. Eğitimden geri kalmıyor. Gerekli materyalleri getirdi öğretmen gayet mutlu oldu kızım. Hastanede kalanlar için iyi bir eğitim. Geride kalmasından iyi” şeklinde konuştu.