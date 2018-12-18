Okula gitmeye korkuyorlar... Minik öğrencilerin okul yolunda köpek korkusu

-Velilerin tepkileri

-Velilerle röportajlar

-Okula velileriyle gelen çocuklardan görüntüler

-Köpeklerden korkan çocukla röportaj



( ADANA )- Adana'da ilkokul ve anaokulunun bulunduğu caddedeki köpekler korku salıyor- Veliler okul yolunda çocuklarına saldıran ve ısıran köpeklerin toplatılmasını istiyor ADANA



- Adana'da ilkokul ve anaokulunun bulunduğu caddede sürü halinde dolaşan köpekler, hem minik öğrencilere hem de velilerine korku salıyor. Vatandaşlar daha önce de velileri ve öğretmenleri ısıran köpeklerin toplatılmasını istiyor. Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde birçok okulun bulunduğu Barış Caddesi'ndeki boş araziyi mesken edinen yaklaşık 30-40 adet köpek, okula gelen minik öğrencilere ve velilere korku salıyor. Veliler, daha önce de Portakal Çiçeği Anaokulu'ndan bir öğretmeni ve bir veliyi ısıran köpeklerin toplatılmasını istiyor. Öğrenci velileri köpeklerin çocuklarına saldırdığını ve köpeklerin toplanarak barınağa götürülmesini istediklerini ifade etti.

Anaokuluna gelen çocuklarının savunmasız olduğunu ve okula gelmek istemediklerini belirten veliler, caddeden korkarak geçtiklerini söyledi.



Velilerden Çiğdem Dağ, köpeklerin sürü halinde dolaştıklarını belirterek, "Her bahçeden bir köpek çıkıyor önümüze, korkuyoruz. Geçenlerde bana da köpek saldırdı, kendimi yola attım. Allah'tan yanımda kızım yoktu. Ben o korkuyu atlatabilirim ama çocuklarımız atlatamaz. Köpekten kaçalım derken, yoldan geçen otomobillerin çarpması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Portakal Çiçeği Anaokulu'nda stajyer öğretmen olarak görev yapan Şule Konuşkan ise acilen bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabahları ben bu caddeden geçiyorum. Gelirken karşıma 10-15 tane köpek çıkıyor ve saldırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde köpekler bir öğretmenimize saldırdı ve ısırdılar. Biz bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Belediyeyi de aradık fakat hiçbir şey yapmıyorlar. Peki bizim ne yapmamız lazım?" ifadelerini kullandı. Caddede bulunan başıboş köpekler tarafından ısırılan velilerden Şefika Akgüneş, can güvenliklerinin olmadığını dile getirerek, bacağının ve kolunun çok kötü durumda olduğunu söyledi.



Anaokulunun yanındaki ilkokulda görev yapan bir öğretmenin köpekleri beslediğini belirten veliler, öğretmene 'Çok istiyorsan al evinde besle' diyerek tepki gösterdi. (ANL-

