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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı İzle

Okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı İzle

Hastane ve emniyet dış detayı

( DENİZLİ ) DENİZLİ

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 


- Denizli’de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki çocuk tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Edinilen bilgiye göre Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Serpil K. (49) ile 13 yaşındaki kızı S.K arasında iddiaya okula gitmeme yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladığı öne sürüldü. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kız ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Aİ-RFK
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