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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Okula giren yılanı itfaiye yakaladı

Okula giren yılanı itfaiye yakaladı

yılanın yakalanması ve doğaya bırakılması

( MALATYA ) MALATYA

Bild Akalan Irak 


- Malatya’da bir okula giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan Cahide Nebioğlu İlkokulu'nda yılanı gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, okulun bodrum katında boş bir odaya giren yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra ellerindeki özel yılan yakalama aparatı ile odadaki yılanı yakalayarak zarar vermeden uzak bir bölgede doğaya bıraktı.
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