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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan 2 kardeşten 1 gündür haber alınamıyor

‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan 2 kardeşten 1 gündür haber alınamıyor

-Babadan görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri 

--Çocukların fotoğraflarından görüntüler
--Baba ile röportaj
--Çocukların fotoğrafları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de dün sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden çıkan 13 ve 15 yaşlarındaki 2 kardeşten haber alınamıyor. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa mahallesinde oturan 15 yaşındaki Ahmet Bircan Tunçbilek ve 13 yaşındaki Halil Tunçbilek, dün sabah saatlerinde ‘Okula gidiyoruz’ diyerek evden ayrıldı. 2 kardeşin anne ve babası, akşam olmasına rağmen oğulları gelmeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Dün akşam saatlerinden itibaren sokak sokak gezerek çocuklarını arayan baba Mehmet Tunçbilek, yetkililerden yardım istedi. Tunçbilek, “Dün sabah saat 8’de okula gidiyoruz diye evden çıkmışlar. Bir daha da dönüş yapmadılar. Şuanda nerede olduklarını bilmiyoruz. Dün geceden beri arıyorum. Her yere ilan verdim. Her yerde telefon numaramı paylaştım. Çocuklarımı gören olursa bana bildirmelerini istiyorum. Şuanda çok mağduruz. Çocuklarımda beni izlerlerse gelsinler. Herkes şuanda perişan haldeler. Hocaları da arıyorlar. Anneleri de perişan halde” ifadelerini kullandı. (AG-AÖ-
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