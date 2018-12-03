Okula giden öğretmen bariyerlere çarptı İzle

-çarptığı direk ve bariyerden detaylar

-sıkışan trafikten detaylar

-aracın kaldırılması

-vatandaşın olayı anlatması

-kaza yerinden fotoğraflar



( İSTANBUL )- Kadın öğretmeni sıkıştığı araçtan itfaiye kurtardı İSTANBUL



- Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın öğretmen bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta sıkışan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri araçtan çıkarırken, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 10:30 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için yola çıkan Ögretmen Emine Y’nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe sonra bariyerlere saplanarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Y’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı da normal seyrine döndü.

