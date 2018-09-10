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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Okula başlayan minikler ailelerinden ayrılırken gözyaşı döktü

Okula başlayan minikler ailelerinden ayrılırken gözyaşı döktü

Çocukların ağlaması

Öğretmenler İlginç Görüntü Eğitim Öğretim Yılı Okul Bahçesi Birinci Sınıf 

-Çocukları eğlenmesi
-Velilerden detay görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Miniklerin gözyaşı okul bahçesine kurulan seyyar park ile son buldu İSTANBUL

- 2018-2019 eğitim öğretim yılına başlayacak minikler velilerinden ilk kez ayrılırken gözyaşlarına boğuldu. Velilerinden ayrılmak istemeyen miniklerin bazıları ise aileleri ile el ele sınıfa kadar geldiler. Esenyurt Belediyesi miniklerin ilk gün heyecanın yenmesi için okul bahçesine seyyar park kurdu. Birinci sınıfa başlayan minikler için okulun ilk günü hem üzücü hem de sevindirici oldu.2018-2019 eğitim öğretim yılına başlayacak ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri okula daha hızlı adapte olabilmeleri için bir hafta erken başladı.
Uyum programı kapsamında çocuklar öğretmenleri ve arkadaşları ile tanışıyor. Esenyurt'ta ise miniklerin ilk gün heyecanı ilginç görüntüler oluşturdu. Esenyurt Belma Barut ilkokulunda ailelerinden ayrılarak sınıflarına giden çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Bazı çocukları ise ailelerini bırakmak istemeyerek sınıfa beraber çıktılar . Öte yandan Esenyurt Belediyesi öğrencilerin bu heyecanını gidermek için okul bahçesine şişme oyun alanı kurdu. İlk önce gözyaşına boğulan minikler, tanışma sürecinden sonra bahçeye çıkan çocuklar, şişme oyun olanlarında oynadı. “Her çocuk okulun ilk günlerinde sıkıntı yaşayabiliyor” Her çocuğun velisinden ilk kez ailesinden ayrılırken zorlanabileceğini ifade eden veli Mustafa Yakup Akyapı, “ İster istemez her çocuk okulun ilk günlerinde sıkıntı yaşayabiliyor. Belediyemiz sağ olsun güzel etkinlikler yapmışlar. Bu sayede çocuklarımızın alışması için güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Okula uyum sağlayabilmeleri için güzel bir organizasyon yapılmış” diye konuştu.

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