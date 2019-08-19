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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi - MUŞ Haberi

Okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi - MUŞ Haberi

- Okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi - Eğitimden genel görüntüler - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever konuşmasıOkul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimiMUŞ (AA) - Muş 'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı" kapsamında okul yöneticilerine yönelik eğitim verildi.
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, kentte öğretmenlerin desteğiyle güzel çalışmaların yapılabileceğini söyledi.

İletişimin ve kitap okumanın önemine değinen Engin, "Eğer kitap okuyorsanız her okuduğunuz kitaptan sonra biraz daha değiştiğinizi hissediyorsunuz. Bunlar, yöneticilikle ilgili kitaplar, kişisel gelişim kitapları, hayata dair kitaplar olabilir." dedi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever de 15 yerde düzenlenen eğitimlerdeki amacın, okul idarecilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sever, eğitimlerle yaklaşık 9 bin 500 okul yöneticisine ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.

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