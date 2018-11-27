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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Okul yolundaki kazada ölen 2 öğrenci toprağa verildi

Okul yolundaki kazada ölen 2 öğrenci toprağa verildi

-Cenaze namazlarından görüntüler

Hastane Öğretmenler Öğretmen Cenaze Namazı Öğrenciler 

--Cenaze törenine katılan hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşlarından görüntü
--Cenazelerin cenaze araçlarına bindirilmesi
--Detay

( KOCAELİ )- Öğrencilerin cenazelerinde gözyaşları içinde defnedildi KOCAELİ

- Kocaeli’nde hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Şükrü Aziz Avran ve 6. sınıf öğrencisi Mahmut Hülagü toprağa verildi.
Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fikret Avran idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil virajı alamayarak park halindeki 16 JBA 78 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 11 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Şükrü Aziz Avran olay yerinde hayatını kaybederken, 6. sınıf öğrencileri Mahmut Hülagü ve Jiyan Azad Avran yaralandı. Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Mahmut Hülagü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jiyan Azad Avran’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, hayatını kaybeden İgsaş Ortaokulu öğrencileri 7. sınıf öğrencisi Şükrü Aziz Avran ve 6. sınıf öğrencisi Mahmut Hülagü son yolculuğuna uğurlandı. Şükrü Aziz Avran’ın Körfez Hayırsevler Camii’nde ikindi namazına mütaikiben kılınan cenaze namazına Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan, İgsaş Ortaokulu Müdürü Murat Dumansız, baba Fikret Avran ve yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Avran’ın cenazesi, Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Mahmut Hülagü ise Körfez Yavuz Sultan Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Hülagü’nün ailesi, arkadaşları, yakınları ve öğretmenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Hülagü’nün cenazesi de Körfez Asri mezarlığı’nda toprağa verildi.
(MK-GY
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