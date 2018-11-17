Okul yolunda ölen mimar adayı Aslıhan gözyaşları içinde memleketine uğurlandı Haberi

-Aslıhan'ın anne ve babasından detay

-Yakınlarından detay

-Baba Okan Kocapınar röportajı

-Anne Ayşe Kocağınar röportajı

-Cenazenin alınışı

-Fakülte önünden tören

-Arkadaşlarından detaylar

-Öğretmenlerinden detaylar

-Arkadaşlarının ağlaması

-Dua ve helallik istenişi

-Cenazenin gidişi

-Aslıhan'ın fotoğrafları



( ANTALYA )- Mimarlık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Aslıhan’dan ağlatan vasiyet:- “Anne sana benim vasiyetim; ben ölürsem de siz ölürseniz de organlarınızı bağışlayın’”- Üniversite öğrencisi mimar adayı Aslıhan hayata tutunamadı- Genç kızın cenazesini almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi- Okuduğu okulun önünde düzenlenen törenle arkadaşları ve öğretmenleri tarafından uğurlanan Aslıhan’ın, annesine bir süre önce balkonda organ bağışı vasiyetinde bulunduğu ortaya çıktı ANTALYA



- Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar’ın, cenazesinin otopsisi tamamlandı. Genç Aslıhan’ın annesine ‘Anne sana benim vasiyetim, ben ölürsem de siz ölürseniz de organlarınızı bağışlayın’ diyerek vasiyet ettiği ortaya çıktı. Kızının cenazesini almaya gelen gözü yaşlı anne ile baba da “Aslıhan öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Bizim canımız yazdı, başkalarının canı yanmasın” dedi.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a, ders çıkışında evine gitmek üzere kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kıza ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların çağrısı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 günlük yaşam savaşını kaybetti. Birçok hayali ve çalışmaları olduğu öğrenilen genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Annesine balkonda vasiyet etmiş Ölümünün ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırılan Aslıhan’ın cenazesini annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları son görevi yerine getirmek için morga geldi. Yakınları Aslıhan için uzun süre gözyaşı dökerken, genç kızın, bir süre önce annesine, ‘Anne ben ölürsem organlarımı bağışlayın, siz ölürseniz siz de bağışlayın’ diyerek vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Kızlarının vasiyeti sonrası nakil kararı alan aile, Aslıhan’ın organlarını bağışladı. Genç kızın bir karaciğeri İzmir'de bulunan 28 yaşında bir gence nakledildi. İki böbreğinin ise Antalya'da bulunan 2 kişiye verilmek üzere işlemler başlatıldı. “Kırmızı, yeşil ışığa değil vicdanlarına bakarak karar versinler” Baba Okan Kocapınar, kızının kaza geçirdiği bölgeye önlem alınmasını istediklerini söyledi.



Baba Koca Pınar, ‘Aslıhan öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Bizim canımız yazdı, başkalarının canı yanmasın. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Kızımızın annesine vasiyetiymiş. Ben sonradan öğrendim. Annesine organlarımı bağışlayın diye vasiyet etmiş. Biz de bunu yerine getirdik. Acımız çok büyük, telafisi yok. Oradaki saçma sapan trafik akışına bir şekilde önlem alınsın. Mahkeme süreciyle ilgili hakimler kararını verirken, trafik ışıkları yeşil mi yanıyor, kırmızı mı yanıyor bakmasınlar önce vicdanlarının sesine baksınlar” diyerek duygularını dile getirdi. “Ben ölürsem de, siz ölürseniz de bağışlayın” Genç kızın annesi Ayşe Kocapınar da, kızının vasiyetini şu sözlerle anlattı: “Kızımla yazın balkonda otururken, Ankara’da bir çocuk kalp bulunamadığı için vefat etmesine üzülmüş. Dedi ki, ‘Anne sana benim vasiyetim, ben ölürsem bağışlayın, siz ölürseniz de bağışlayın ‘Ben de yapmam, organlarını bağışlayamam kızım’ deyince ‘Hakkımı helal etmem’ dedi.

Evladın hakkı mı olur deyince ise, ‘Evladın da hakkı olur. Ben hakkımı helal etmem bağışlayın’ demişti.” Okulunun önünde uğurlama töreni Otopsiden alınan Aslıhan’ın cenazesi, ailesinin isteği üzerine cenaze aracıyla okuduğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi önüne getirildi.

Arkadaşları tarafından karşılanan Aslıhan için fakülte önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Aile fertleri ayakta güçlükle dururken, genç kız için dualar okundu, helallik alındı. Arkadaşları Aslıhan için göz yaşı döktü, fenalık geçiren bazı arkadaşlarına da fakülte önünde hazır bulundurulan ambulansla müdahalede bulunuldu. Okunan duaların ardından genç kızın cenazesi, memleketi Aydın Kuşadası’na gönderildi. Aslıhan’ın yarın Ege Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.

