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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Okul yolunda kaza: 2 yaralı

Okul yolunda kaza: 2 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale 112 Acil Servis Ticari Araç Öğrenciler Yaralı Çocuk 

-detaylar

( BURSA ) -- Ambulans trafiğe takılınca polis yaralı çocukları uyanık tutmaya çalıştı BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada iki öğrenci yaralandı. Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesinde, şehir içi minibüsünden inen ortaokul öğrencisi 2 kız öğrenciye aniden yola fırlamaları sonucu aynı yönden gelen hafif ticari araç çarptı. İkbâl Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dilara Yılmaz (10) ve 8. sınıf öğrencisi Ceyda Doğan (13), okullarına gitmek için şehir içi minibüsünden inerek yola çıktı. öğrenciler Abdullah Turan idaresindeki 16 KBP 07 plakalı hafif ticarî aracın çarpması sonucu yaralandı. Uzun süre baygın hâlde yatan çocuklara çevredeki halk yardıma koştu. Ambulansın gecikmesi sonucu ilk müdahaleyi polis yaparak yaralıları uyanık tutmaya çalıştı. 45 dakikalık gecikmeyle olay yerine ulaşan ambulansın şoförleri şehir içi trafiğinden şikâyet ederek yarım saattir trafikten çıkmadıklarını söylediler. 112 acil servis personeli tarafından kontrolleri yapılan yaralı çocuklar, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralılardan Yılmaz taburcu edilirken, işitme kaybı yaşadığı ifade edilen Doğan ise Bursa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. (HK-MŞ)
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