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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Okul yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı - KOCAELİ İzle

Okul yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı - KOCAELİ İzle

- Kaza yapan otomobilden görüntülerOkul yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Kocaeli 'de okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, okula giden öğrencilerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fikret Havran'ın kullandığı 80 GV 075 plakalı otomobil, Güney Mahallesi Kabakoz mevkisi Hürriyet Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 78 DA 392 plakalı tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobilde bulunan Mahmut Hülagü (12) olay yerinde, Şükrü Azizcan Havran (13) kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü ile Jiyan Azat Havran (12), hastanede tedavi altına alındı.Kazanın, otomobil sürücüsünün, çocukları Şükrü Azizcan ve Jiyan Azat Havran ile servisi kaçıran komşusunun oğlu Mahmut Hülagü'yü okula götürmek isterken meydana geldiği öğrenildi.

Hastane Bild Öğrenciler 

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