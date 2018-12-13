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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okul servislerini denetleyen jandarma ekipleri, buldukları yavru köpeği koruma altına aldı

Okul servislerini denetleyen jandarma ekipleri, buldukları yavru köpeği koruma altına aldı

Kontroller

Yavru Köpek Jandarma Köpek Bulduk Kar Yağışı 

-Sahipsiz köpeğe sahip çıkılması
-Detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Bulanık ilçesinde kar yağışı altında okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, buldukları yavru köpeği ise korum altına aldı. Sabahın erken saatlerinde okul servislerini denetleyen Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan kontrol neticesinde evrakları eksik olan ve fazla yolcu bindirilen araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. İlçenin belirli bölgelerinde yapılan denetimlerle ilgili Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kamu düzen ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi başta olmak üzere genel sağlık ve genel ahlakın korunmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi. Yapılan denetimler sırasında kar altında tek başına yürüyen yavru köpeği fark eden jandarma personeli, onu hemen koruma altına aldı. Karnı doyurulan yavru köpek için barın yeri yapılacağı belirtildi.
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