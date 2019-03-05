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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Okul servisiyle makas atan maganda yakalandı Haberi

Okul servisiyle makas atan maganda yakalandı Haberi

Şahsın karakola getirilmesi

Trafik Canavarı Polis Merkezi Trafik Magandası Cep Telefonu Basın Mensupları 

-Konuşması

( İSTANBUL )- 1110 TL para cezası kesildi İSTANBUL

- Şile Yolunda okul servisiyle makas atarak trafiği tehlikeye sokan maganda Yasin Ç. yakalandı. Şahsa 1110 TL para cezası kesilirken , sorgusunun ardından trafik magandası adliyeye sevk edildi. Olay Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Okul servisi ile yolda ilerleyen trafik canavarı, yoldaki diğer araçlara aldırmadan art arda makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. O magandanın kimliği polis tarafından tespit edildi. Trafik magandası Yasin Ç. Gayrettepe Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından Ümraniye'de yakalandı. Şahıs ekipler tarafından polis merkezine getirildi.
Okul servisli trafik magandasına 1110 TL para cezası kesildi. Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, " Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi.
(MB-EY
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