Okul servisine uyuşturucu operasyonu - DİYARBAKIR İzle
- Ekiplerin yolda okul servisini durdurması ve zanlıyı gözaltına alması - Okul servisindeki uyuşturucunun ele geçirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin İl Jandarma Komutanlığında sergilenmesiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, okul servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasında, Hani ilçesinde ikamet eden bir kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, dikkat çekmemek ve kontrol noktalarından rahat geçebilmek için okul servis aracıyla metropollere sevk edeceği bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine yapılan fiziki takipte şüpheli M.O'nun, uyuşturucuyu ilçe girişinde S.T. ve S.Ç. ile öğrenci servis minibüsüne yüklediği tespit edildi. Yüklemenin ardından yola çıkan aracı durduran ekipler, satışa hazır vaziyette 176 kilogram esrar buldu.Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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