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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okul servisi ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Okul servisi ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Araçların çekiciye yüklenmesi

Kırmızı Işık Geçmiş Olsun Taşımalı Eğitim Lise Öğrenci Öğrenciler 

-Tokat Devlet Hastanesi acil servis
-Acilde tedavi gören öğrenciler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta taşımalı eğitim yapan lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servis ile şehir içi özel halk minibüsünün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11’i öğrenci olmak üzere 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat’a Pınarlı ve Gaziosmanpaşa Köyünden öğrenci taşıyan Musa Özer idaresindeki 60 S 0028 idaresindeki servi ile Orhan Güzel idaresindeki 60 H 0161 plakalı halk minibüsü yeni GOP kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisi yaralanan öğrencilere 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan okul servis sürücüsü Musa Özer, Özel Halk minibüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri sürdü. Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Hafif yaralanan lise öğrencileri ziyaret eden Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Kaya, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sağlık durumları ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.
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