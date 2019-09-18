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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okul servisi gibi motosiklet İzle

Okul servisi gibi motosiklet İzle

MOTOSİKLETİN SEYRİ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

Okul Servisi Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 


- Bursa'da çekilen görüntüler "bu kadarına pes" dedirtti. 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı. Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi. Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.
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