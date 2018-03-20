Okul servisçisinden örnek proje... Servis aracını sınıf gibi dekore etti

-Öğrencilerle röp.

-Servis şoförü Ali Yıldırım ile röp.



( BAYBURT ) BAYBURT



- Bayburt’ta okul servis taşımacılığı yapan şoför, öğrencilere dönem boyunca eğlenceli bir yolculuk sağlamak, servis içerisindeki boş zamanı değerlendirmeleri ve okuma alışkanlığını geliştirmeleri amacıyla, aracını mini bir sınıf gibi dekore ederek içerisinde kütüphane oluşturdu. Bayburt’ta çeşitli okullara öğrenci servis taşımacılığı yapan Koçanoğlu Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, örnek bir projeye imza attı. Okul servis aracını dekore ederek mini sınıf görünümü veren Yıldırım, aracına koyduğu kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. ‘Neşeli Servis’ adını verdiği aracında öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmesine katkı sağlayan Yıldırım, kentte başlatılan ‘Yol Arkadaşın Kitap Olsun Projesi’ kapsamında aklına böyle bir fikir geldiğini ve öğrencilerin de uygulamadan oldukça memnun olduğunu söyledi.



Çocuklara daha kaliteli bir hizmet verebilmek için böyle bir proje başlattığını dile getiren Yıldırım, “Sürekli bu işi yaptığımız için bizde düşündük çocuklarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla servisimizi dekore ettik. Valimizin de kitap okuma kampanyası var ona da destek olabilmek için böyle bir proje yaptık.” dedi.

Yıldırım öğrencilerin de okul yolunda boş geçen vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmekten mutlu olduklarını söyledi.





