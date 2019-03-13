Okul Profili Değerlendirme Çalışması - ANKARA Haberi
- Okul Profili Değerlendirme Çalışması ile hazırlana videolarOkul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Toplantısı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (2) - "Okul Gelişimini İzleme Platformu'nu bitirdik, bunun deneme çalışmalarını yaptık. Her bir okulun tek tek, kanıta dayalı verisini ortaya koyma ve okulun fotoğrafını çok farklı parametrelerde izleyen ve değerlendiren bir yaklaşım içerisinde görme imkanına sahip olunacak" - "İmkan bakımından en alttaki okullarımızı yükseltmezsek okullarımız arasındaki öğrenme ve imkan farkını kapatamayız. Bunu kapatamazsak da sınav baskısını azaltamayız. Bunu yapabilmenin temel şartı bazı okulları önceliklendirmek ve her okula eşit bir muamelede değil adil bir muamelede bulunmak"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okul Gelişimini İzleme Platformu'nu tamamladıklarını ve deneme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Her bir okulun tek tek, kanıta dayalı verisini ortaya koyma ve okulun fotoğrafını çok farklı parametrelerde izleyen ve değerlendiren bir yaklaşım içerisinde görme imkanına sahip olunacak." dedi. Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Toplantısı düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım