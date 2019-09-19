Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okul önünde pompalı maganda dehşeti İzle

Okul önünde pompalı maganda dehşeti İzle

-Olay yeri

Kış Saati Polis Ekipleri Öğrenciler Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

--röp
--detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Öğrencilerin çıkış saatine yakın pompalı tüfekle kavga ettiler yoldan geçen iki kadın yaralandı İSTANBUL

- Pendik Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir şahıs sokak ortasında kavga ettiği şahsa pompalı tüfekle. Öğrencilerin çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda yoldan geçen iki kişi saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı. Olay dün saat 15 :00 sıralarında Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Orta Okulu önünde meydana geldi. Bir kişi iddiaya göre kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Okul önünde yaşanan pompalı dehşet sırasında öğrenciler büyük şok yaşadı. Okulun çıkış saatine yakın bir saatte yaşanan olayda silah seslerini duyan vatandaşlar etrafa kaçmaya başladı.
O esnada silahtan çıkan saçmalar iki kişiye isabet etti. erinden uzaklaştı. Etrafta ki vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başladı.
Pompalı tüfekte bulunan saçma parçaları o esnada yoldan geçmekte olan bir çiftin bacağına isabet etti. Yaralanlarolay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi. Olay anına tanık olan Canan Yazıcı ‘’ benim dükkandan gördüğüm, bir tane genç elindeki beze sarılı silahı çıkarttı ateş etti. Biz korktuk dışarı çıkamadık haliyle. Yukarı doğru yürüdü. İki sefer ateş etti. Küfrederek, bağıra çağıra gidiyordu yukarı doğru. Biz peşinden baktık. Hemen polisi aradık. Sağ olsun polis hemen geldi ama polis gelene kadar hemen kaçtı. Okulda öğrenciler kaçtılar, korktular, bağırdılar. Velilerde vardı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz ki? Anca polisi arıyoruz. Pompalıyla iki sefer ateş etti. Yaralanan iki kişi var"’ İfadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı