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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okul önünde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

Okul önünde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

-polis ekiplerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Öğrenciler 

--kaza yapan araçlardan detaylar
--ambulanstan detaylar
--detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de bir lisenin önünde meydana gelen trafik kazasında, öğrencilerin dışarıda olmaması olası bir faciayı engelledi. Edinilen bilgiye göre, kaza Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt mahallesi Kadir Has caddesinde bulunan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. M.Ö idaresindeki 38 ABM 483 plakalı araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 PR 651 plakalı araç yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 ABM 483 plakalı araç savrularak okul duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü M.Ö ile birlikte bir kişi daha yaralanırken, öğrencilerin dışarıda olmaması olası büyük bir facianın önüne geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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