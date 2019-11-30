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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okul önü ve hastane içerisindeki yankesicilik anları kamerada İzle

Okul önü ve hastane içerisindeki yankesicilik anları kamerada İzle

Görüntü:

Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Cep Telefonu Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Güvenlik kamerası:
-Okul önünde ve hastane içerisindeki yankesicilik anları
-Polis kamerası:
-Zanlıların adliyeye çıkarılması

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te okul önünde ve hastanede yankesicilik yapan toplam 4 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te ismi açıklanmayan bir ilkokul önünde ders bitiminde çocukları almaya gelen veli ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalığın arasına giren iki genç, gözüne kestirdikleri bir şahsın cep telefonu ve cüzdanını alarak, hızla olay yerinden uzaklaştı. Gaziantep'te ismi açıklanmayan bir devlet hastanesinde meydana gelen olayda ise hasta gibi hastanenin en yoğun kolidorunda bekleyerek, hastaların cüzdan ve cep telefonlarını çaldı. Yansekicilik olaylarının ardından hızla hastaneden ulaşan şahıslar kayıplara karıştı. Öğrenci veli ve hastaların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, her iki olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları araştırmaların ardından ise şahısların kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon ile 4 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi (SD-
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